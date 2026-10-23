Достижения.рф

Издательство газеты для немцев в Подмосковье стало иноагентом

оригинал Фото: istockphoto / vladj55

Минюст признал иностранным агентом ООО «Мави Групп»*, распространявшее в Подмосковье «Московскую немецкую газету».



Русскоязычная версия сайта и издания рассказывала о жизни российских немцев. Однако при выборе немецкого варианта сайта вместо позитивных статей появлялись материалы с критикой властей, православной церкви, а также действий СССР в годы Великой Отечественной и после неё.

Издание распространяли в городах Подмосковья, где проживают российские немцы, а также имеющих побратимские связи с городами Германии.

Критические статьи обнаружили общественники. После этого издатель принял решение о приостановке деятельности. Теперь его признали иноагентом.

* признано Минюстом иноагентом

Лора Луганская

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