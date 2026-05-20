Изделия народных промыслов Подмосковья представили на фестивале-ярмарке в Китае
В Харбинском Международном конгрессно-выставочном центре проходит X Российско-Китайское ЭКСПО. На фестивале-ярмарке российских товаров представили продукцию народных промыслов из Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Среди экспозиций российских регионов – изделия Фабрики Федоскино и Жостовской фабрики декоративной росписи.
«Федоскинская многослойная живопись всегда вызывает большой интерес у китайской аудитории. В КНР особенно ценят ручной труд, тонкость исполнения, национальный колорит. Гости с интересом наблюдали сложный технологический процесс создания лаковой миниатюры на большом мультимедийном экране стенда. В витрине представлено 10 лакированных и расписанных шкатулок с изображением русской тройки, стен Кремля и собора Василия Блаженного, цветущих маков, сюжетов русских сказок», – отметили в ведомстве.
Изделия Жостовской фабрики декоративной росписи разместили на стенде народных художественных промыслов России. Гости выставки смогли увидеть расписные подносы и подстаканники, выполненные вручную.