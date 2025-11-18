Подмосковье занимает первое место в ЦФО по производству кормов для питомцев

18 ноября 2025, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные предприятия нарастили выпуск кормов для домашних животных на 3,6% с начала года. Производители региона выпустили более 377 000 тонн готовых кормов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в подмосковном Минсельхозе.