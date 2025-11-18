Подмосковье занимает первое место в ЦФО по производству кормов для питомцев
Подмосковные предприятия нарастили выпуск кормов для домашних животных на 3,6% с начала года. Производители региона выпустили более 377 000 тонн готовых кормов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 46,2% объема производства кормов для домашних животных в ЦФО и 30,6% от общероссийского выпуска. Ведущие предприятия отрасли — АО «РУСКАН», ООО «Здоровый питомец» и ООО «Рубис» — не только увеличивают выпуск, но и внедряют современные технологии, расширяя ассортимент качественных продуктов для питомцев.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивое развитие отрасли. Подмосковные производители вносят значительный вклад в обеспечение потребностей внутреннего рынка, демонстрируя стабильный рост выпуска качественной продукции. Высокие стандарты производства позволяют сохранять лидирующие позиции на российском рынке.
Объем производства кормов для непродуктивных животных за 2024 год составил 483 3000 тонн.
