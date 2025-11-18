Капремонт детского сада №22 в Апрелевке завершат к сентябрю 2026 года
Детский сад №22, расположенный на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. Обновлённое здание планируется открыть 1 сентября будущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомлекса Московской области.
Работы проводятся по региональной государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«В настоящий момент в здании общей площадью более тысячи квадратных метров заканчивают демонтаж, идёт ремонт кровли, начались общестроительные работы и отделка помещений», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта на объекте обновят фасад, входные группы и кровлю, заменят инженерные сети, отделают помещения и модернизируют пищеблок, установят новое оборудование и мебель. В программу входит также благоустройство прилегающей территории.