Достижения.рф

Капремонт детского сада №22 в Апрелевке завершат к сентябрю 2026 года

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №22, расположенный на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. Обновлённое здание планируется открыть 1 сентября будущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомлекса Московской области.



Работы проводятся по региональной государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«В настоящий момент в здании общей площадью более тысячи квадратных метров заканчивают демонтаж, идёт ремонт кровли, начались общестроительные работы и отделка помещений», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта на объекте обновят фасад, входные группы и кровлю, заменят инженерные сети, отделают помещения и модернизируют пищеблок, установят новое оборудование и мебель. В программу входит также благоустройство прилегающей территории.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0