Роскосмос протестирует технологию возвращаемых ступеней ракет в течение двух лет

28 июля 2025, 06:12

Дмитрий Баканов: отработка прототипа «кузнечика» для ступеней займет 1,5-2 года

Дмитрий Баканов (Фото: www.kremlin.ru)

Роскосмос создаст и отработает прототип возвращаемой первой ступени ракеты-носителя («кузнечик») за полтора-два года, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью РБК ТВ.





Техническое задание на проект, включенный в национальный проект, подписано в июне 2025 года.





«Нам нужно пройти отработку максимально качественно», — подчеркнул Баканов, отметив, что форсирование сроков приведет к неудовлетворительным результатам.

Глава Роскосмоса провел аналогию с авиацией: «Если самолет после рейса Москва – Владивосток выбрасывать, стоимость билета станет запредельной. Многоразовое использование ступеней, как у SpaceX, колоссально удешевляет пуски».