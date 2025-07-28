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Роскосмос протестирует технологию возвращаемых ступеней ракет в течение двух лет

Дмитрий Баканов: отработка прототипа «кузнечика» для ступеней займет 1,5-2 года
Дмитрий Баканов (Фото: www.kremlin.ru)

Роскосмос создаст и отработает прототип возвращаемой первой ступени ракеты-носителя («кузнечик») за полтора-два года, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов в интервью РБК ТВ.



Техническое задание на проект, включенный в национальный проект, подписано в июне 2025 года.

«Нам нужно пройти отработку максимально качественно», — подчеркнул Баканов, отметив, что форсирование сроков приведет к неудовлетворительным результатам.
Глава Роскосмоса провел аналогию с авиацией: «Если самолет после рейса Москва – Владивосток выбрасывать, стоимость билета станет запредельной. Многоразовое использование ступеней, как у SpaceX, колоссально удешевляет пуски».
В 2025 году начнется изготовление «хоппера» для отработки старта/посадки перспективной метановой ракеты «Амур». Первый запуск «Амура» с возвращаемой ступенью запланирован на 2027–2028 годы. Технология критична для снижения стоимости вывода грузов на орбиту в 4–5 раз.

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