Известные футболисты пополнили ряды амбассадоров Школьной лиги Подмосковья

03 декабря 2025, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные футболисты стали новыми амбассадорами Школьной лиги Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Это чемпион России, обладатель Кубка чемпионов Содружества, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны Дмитрий Сенников, а также чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны Руслан Пименов.



Помимо этого, «футбольное отделение» лиги пополнили чемпион и обладатель Кубка России Владислав Игнатьев, а также четырёхкратный серебряный призёр Кубка России в составе ФК «Спартак», автор тысячного гола «красно-белых» в чемпионатах страны Никита Баженов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Наставником участников стал обладатель Кубка УЕФА, призёр чемпионата мира и Европы по мини-футболу Артём Ниязов.





Фото: пресс-служба Минспорта МО

Делиться мастерством с юными шахматистами будет международный гроссмейстер, мастер спорта России, призёр чемпионатов страны в составе команды Московской области Ирина Судакова.

«Со старта сезона амбассадоры провели более 20 мастер-классов в разных городах Подмосковья. В них участвовали более тысячи школьников – спортсменов и болельщиков. Всего в текущем сезоне соревнования Школьной лиги Московской области объединят более 50 000 юных атлетов в составе команд 650 школ региона», – рассказали в ведомстве.