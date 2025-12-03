Известные футболисты пополнили ряды амбассадоров Школьной лиги Подмосковья
Подмосковные футболисты стали новыми амбассадорами Школьной лиги Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Это чемпион России, обладатель Кубка чемпионов Содружества, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны Дмитрий Сенников, а также чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка страны Руслан Пименов.
Помимо этого, «футбольное отделение» лиги пополнили чемпион и обладатель Кубка России Владислав Игнатьев, а также четырёхкратный серебряный призёр Кубка России в составе ФК «Спартак», автор тысячного гола «красно-белых» в чемпионатах страны Никита Баженов.
Наставником участников стал обладатель Кубка УЕФА, призёр чемпионата мира и Европы по мини-футболу Артём Ниязов.
Делиться мастерством с юными шахматистами будет международный гроссмейстер, мастер спорта России, призёр чемпионатов страны в составе команды Московской области Ирина Судакова.
«Со старта сезона амбассадоры провели более 20 мастер-классов в разных городах Подмосковья. В них участвовали более тысячи школьников – спортсменов и болельщиков. Всего в текущем сезоне соревнования Школьной лиги Московской области объединят более 50 000 юных атлетов в составе команд 650 школ региона», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.