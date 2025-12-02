Подмосковные биатлонисты завоевали две медали стартового этапа Кубка России
Представители Московской области выиграли две серебряные медали на первом этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В гонке преследования на 12,5 км у мужчин вторым финишировал Саид Каримулла Халили из Спортивной школы олимпийского резерва «Истина».
Серебро в женском спринте на 7,5 км принесла региону Анастасия Халили из той же СШОР.
Первый этап Кубка России по биатлону прошёл в Ханты-Мансийск в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Следующий состоится в Тюмени 11-14 декабря.
