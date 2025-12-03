Рапиристки из Подмосковья заняли второе место на этапе Кубка мира по фехтованию
Юниорская женская команда России, полностью укомплектованная рапиристками из Московской области, завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменок в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Участницами соревнований стали подмосковные спортсменки Стефания Часовникова, Милана Левчук, Ирина Зорина и София Дзобаева.
«В ходе турнира российская команда победила сборные Германии, Италии, Великобритании и Венгрии, а в финале уступила команде Молдовы», — говорится в сообщении.Соревнования проходили 30 ноября в словацком городе Шаморин.
