Рапиристки из Подмосковья заняли второе место на этапе Кубка мира по фехтованию

03 декабря 2025, 13:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юниорская женская команда России, полностью укомплектованная рапиристками из Московской области, завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменок в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Участницами соревнований стали подмосковные спортсменки Стефания Часовникова, Милана Левчук, Ирина Зорина и София Дзобаева.





«В ходе турнира российская команда победила сборные Германии, Италии, Великобритании и Венгрии, а в финале уступила команде Молдовы», — говорится в сообщении.