Достижения.рф

Рапиристки из Подмосковья заняли второе место на этапе Кубка мира по фехтованию

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юниорская женская команда России, полностью укомплектованная рапиристками из Московской области, завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменок в возрасте до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Участницами соревнований стали подмосковные спортсменки Стефания Часовникова, Милана Левчук, Ирина Зорина и София Дзобаева.

«В ходе турнира российская команда победила сборные Германии, Италии, Великобритании и Венгрии, а в финале уступила команде Молдовы», — говорится в сообщении.
Соревнования проходили 30 ноября в словацком городе Шаморин.

Ранее сообщалось, что подмосковный сноубордист Арсений Томин завоевал серебряную и бронзовую медали на первом этапе Кубка России.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0