К 2026 году в Подмосковье уберут более 1000 торговых палаток

12 ноября 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области идёт масштабная модернизация розничных рынков. Регион переводит торговлю из нестационарных объектов — привычных палаток и ларьков — в современные капитальные строения. Это направление реализуют по областному закону «Об организации и деятельности розничных рынков», который подразумевает завершить этот переход к 2026 году, рассказали в Минсельхозе Подмосковья.