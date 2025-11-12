К 2026 году в Подмосковье уберут более 1000 торговых палаток
В Московской области идёт масштабная модернизация розничных рынков. Регион переводит торговлю из нестационарных объектов — привычных палаток и ларьков — в современные капитальные строения. Это направление реализуют по областному закону «Об организации и деятельности розничных рынков», который подразумевает завершить этот переход к 2026 году, рассказали в Минсельхозе Подмосковья.
Одной из первых площадок реализации программы станет рынок в посёлке Михнево городского округа Ступино. Инвестор проекта — компания «СКН» — уже направила ходатайство о выделении земли под строительство нового торгового комплекса.
Новый рынок будет состоять из двух современных зданий общей площадью почти 2 000 м². Здесь построят 60 оборудованных торговых мест, благоустроят зону отдыха, озеленят территорию, разместят парковку, стоянку для общественного транспорта и современные помещения общего пользования. Проект создаст 30 новых рабочих мест, а общий объём инвестиций составит 100 млн рублей.
В подмосковном Минсельхозе подчеркнули, что новая площадка заменит старые торговые ряды, где сейчас расположен 61 нестационарный объект. Демонтаж временных сооружений начнут в первом квартале 2026 года. Сначала уберут 26 павильонов, а оставшиеся 35 ликвидируют поэтапно до конца года.
Михнево станет показателем комплексного подхода к обновлению торговой инфраструктуры региона. В Подмосковье создают цивилизованные условия для бизнеса и покупателей, чтобы рынки выглядели современно и удобно. Модернизация положительно скажется на общем внешнем виде округов.
По регплану к 2026 году в Московской области демонтируют 1190 палаток и ларьков.
