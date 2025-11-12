Спрос на капусту в Подмосковье за месяц вырос почти на треть

12 ноября 2025, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Осень – традиционное время домашних заготовок на зиму. Поэтому спрос на капусту в Подмосковье за месяц вырос почти на 30%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





В октябре в продуктовой корзине жителей региона чаще встречались свежие овощи. Капусту используют для квашения, засолки, маринования, приготовления салатов и других блюд.



«Спрос на капусту в области за месяц вырос почти на треть. В октябре в регионе реализовали более 5800 тонн капусты. Это на 27,8% больше, чем месяцем ранее. В среднем в день жители покупали около 200 тонн овоща. Потребность в этой продукции обеспечивают в том числе подмосковные аграрии. С начала уборочной кампании с 967 гектаров в регионе собрали без малого 52 000 тонн капусты», – отметили в региональном Минсельхозпроде.