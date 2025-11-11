В Подмосковье сняли с продажи более 290 кг некачественных ягод

11 ноября 2025, 17:28

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 290 килограммов ягод, которые планировалось реализовывать на ярмарках Московской области в текущем году, не прошли лабораторную проверку на качество. Их сняли с продажи, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Проверкой занимаются специалисты областной государственной ветеринарной службы. За десять месяцев года они отобрали более 22 тысяч проб ягод и провели свыше 31 тысячи исследований.





«Комплексный анализ включает анализ вида, цвета, запаха и консистенции продукции, радиометрические исследования, дозиметрический контроль и измерение количества нитратов. По итогам проверок из оборота изъяли 297 килограммов ягод, не соответствующих нормам безопасности», — говорится в сообщении.