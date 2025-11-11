Производство кофе в Подмосковье за девять месяцев выросло более чем на 14%
Объём производства кофе в Подмосковье с января по сентябрь этого года достиг 15,7 тыс. тонн. Это на 14,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За первые девять месяцев 2024 года на долю региона пришлось свыше 44% от общего объёма производства кофе в Центральном федеральном округе и более 24% от общероссийского объёма. Текущие показатели 2025 года позволяют с оптимизмом прогнозировать превышение годовых значений, отметили в министерстве.
Там добавили, что такие результаты обеспечила работа ведущих производителей отрасли. Это ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ООО «ФРЭШ КОФЕ», ООО «МАЙ», ООО «Арабика» и другие предприятия.
В региональном Минсельхозпроде связали стабильный рост выпуска кофе с инвестициями в модернизацию производственных линий, расширением ассортимента продукции и развитием дистрибьюторских сетей.
