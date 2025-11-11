Производство кофе в Подмосковье за девять месяцев выросло более чем на 14%

11 ноября 2025, 21:42

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства кофе в Подмосковье с января по сентябрь этого года достиг 15,7 тыс. тонн. Это на 14,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.