В Подмосковье завершают строительство «Тихого дома» в «Первом квартале»

12 ноября 2025, 12:02

В Ленинском городском округе подходит к концу строительство «Тихого дома» — проекта девелоперской компании Брусника, рассказали в подмосковном Минжиле.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области



Строители завершили утепление, покраску и армирование фасадов, разместили корзины для кондиционеров и приступили к установке ограждений на террасах. Летом провели чистовую отделку мест общего пользования в 4/6 секций здания.Сейчас рабочие ведут отделку на первых этажах: монтируют тёплые полы, укладывают плитку и устанавливают почтовые ящики. В ближайшее время начнут отделочные работы во второй и шестой секциях.Завершили благоустройство придомовой территории. Во дворе и с внешней стороны дома высадили растения — гортензии, липы, ели, сосны. Установили малые архитектурные формы, уложили брусчатку.«Тихий дом» находится вдали от автомобильных развязок, с видами на коттеджный посёлок и Ермолинский лесопарк. Здание 14-этажное и включает 246 квартир от одной до трёх комнат. До момента передачи ключей жильцам планируют завершить все строительные работы первой очереди проекта «Первый квартал».В Московской области девелоперы ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21 и Брусника строят не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру вокруг в рамках комплексного развития территорий.