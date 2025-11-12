В Подмосковье завершают строительство «Тихого дома» в «Первом квартале»
В Ленинском городском округе подходит к концу строительство «Тихого дома» — проекта девелоперской компании Брусника, рассказали в подмосковном Минжиле.
Строители завершили утепление, покраску и армирование фасадов, разместили корзины для кондиционеров и приступили к установке ограждений на террасах. Летом провели чистовую отделку мест общего пользования в 4/6 секций здания.
Сейчас рабочие ведут отделку на первых этажах: монтируют тёплые полы, укладывают плитку и устанавливают почтовые ящики. В ближайшее время начнут отделочные работы во второй и шестой секциях.
Завершили благоустройство придомовой территории. Во дворе и с внешней стороны дома высадили растения — гортензии, липы, ели, сосны. Установили малые архитектурные формы, уложили брусчатку.
«Тихий дом» находится вдали от автомобильных развязок, с видами на коттеджный посёлок и Ермолинский лесопарк. Здание 14-этажное и включает 246 квартир от одной до трёх комнат. До момента передачи ключей жильцам планируют завершить все строительные работы первой очереди проекта «Первый квартал».
В Московской области девелоперы ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21 и Брусника строят не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру вокруг в рамках комплексного развития территорий.
