К 2027 году в подмосковной Истре построят новый корпус Новопетровской школы

12 ноября 2025, 11:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В селе Новопетровское муниципального округа Истра начали строить новый корпус средней школы. Новое учреждение рассчитано на 300 учеников, рассказали в подмосковном Минстрое.