К 2027 году в подмосковной Истре построят новый корпус Новопетровской школы
В селе Новопетровское муниципального округа Истра начали строить новый корпус средней школы. Новое учреждение рассчитано на 300 учеников, рассказали в подмосковном Минстрое.
Замначальника участка Денис Чалов отметил, что сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. На этом этапе идёт устройство котлована под фундаментную плиту для строительства нового трёхэтажного здания. Стройка идёт по графику, подрядчик уже приступил к формированию основания будущей школы.
В новом корпусе разместят учебные классы, библиотечно-информационный центр, кабинеты для занятий творчеством и музыкой. Общая площадь здания составит около 9 500 м².
Территорию вокруг школы благоустроят: здесь установят игровые и спортивные площадки, а еще — зоны отдыха и площадки для проведения мероприятий.
Проект реализуют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети».
Завершить строительство нового корпуса планируют в 2027 году.
