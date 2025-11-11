В подмосковном Клину капитально обновляют стадион «Строитель»
В Клину на улице Чайковского продолжают капремонт старейшего стадиона округа — «Строитель». Подрядчики приступили к укладке ковра футбольного поля, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.
Проект реализуют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с финансированием из регбюджета. Общая площадь объекта превышает 15 500 м².
Здесь уже ведут устройство вентфасадов административных зданий, отделку внутренних помещений, дренажных лотков и колодцев, а еще — основания под спортивное ядро и трибуны на 1 000 мест.
На площадке работают 48 человек и 5 единиц техники. В ближайших планах — укладка искусственного покрытия с подогревом, обустройство беговых дорожек, завершение ремонта трибун, спортзалов и раздевалок, замена инженерных сетей и сантехники, обновление освещения и благоустройство территории.
После открытия в 2026 году «Строитель» станет доступен для тренировок и матчей круглый год и при любой погоде.
