В подмосковном Клину капитально обновляют стадион «Строитель»

11 ноября 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Клину на улице Чайковского продолжают капремонт старейшего стадиона округа — «Строитель». Подрядчики приступили к укладке ковра футбольного поля, сообщили в пресс-службе Минстроя Московской области.