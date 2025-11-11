Системообразующий Коломенский завод к 2028 году будет выпускать до 750 двигателей

11 ноября 2025, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Коломенский завод к 2028 году рассчитывает нарастить производственные мощности с 500 до 750 двигателей в год. Об этом стало известно в ходе визита на предприятие губернатора Московской области Андрея Воробьёва, помощника президента – председателя Морской коллегии России Николая Патрушева и полпреда президента в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. Они осмотрели производство и познакомились с образцами продукции.





Сегодня это предприятие – уникальный центр двигателестроения. На заводе производят дизельные, газодизельные и газопоршневые силовые установки для магистральных тепловозов, кораблей и судов, карьерной техники, малой и атомной энергетики.

«В России каждым годом увеличивается спрос на дизельные двигатели. Коломенский завод – ключевой производитель среднеоборотных дизельных двигателей для кораблей. Для выполнения масштабных задач судостроительной отрасли необходимо безотлагательно решить проблемы дизелестроения. На некоторых предприятиях страны принимают меры для сокращения отставания в поставках дизельных агрегатов, модернизируют производство, оборудуют новые испытательные стенды. С учётом роста заказов на строительство судов и кораблей возрастёт потребность в продукции предприятий дизелестроения. Нужно безотлагательно готовиться к выполнению такого объёма работы», – отметил Патрушев.

«Президент чётко обозначил задачи по развитию промышленного комплекса, укреплению технологического суверенитета, замещению критически важных технологий. Сегодня мы вместе посетили Коломенский завод и обсудили дальнейшее расширение, модернизацию этого важного предприятия. По федеральной программе получены большие деньги на новые станки, оборудование, технологические внедрения – перевооружение всего, что позволяет изготавливать надёжные двигатели», – сказал Воробьёв.

«Коломенский завод входит в состав Трансмашхолдинга. Он вносит заметный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. На предприятии реализуют один из ключевых мегапроектов Минпромторга и правительства России. Здесь производят уникальную продукцию – дизельные двигатели мощностью до 7350 кВТ, необходимые для судостроения. Они входят в перечень критической продукции Минпромторга. Среди главных заказчиков – РЖД и «Объединённая судостроительная корпорация», – добавил губернатор.

