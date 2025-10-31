В Центре Рошаля из бронха малыша извлекли орех и предотвратили пневмонию
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли орех из бронха годовалого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Малыш подавился во время еды. С высокой температурой и сильным кашлем его экстренно доставили в клинику в Красногорске. При проведении бронхоскопии врачи заметили инородное тело в дыхательных путях малыша. Оно вызвало нарастающее воспаление и грозило развитием пневмонии.
«Орех полностью перекрыл просвет промежуточного бронха. Такое состояние могло привести к дыхательной недостаточности и тяжёлому воспалению лёгкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли инородное тело с помощью корзинки Дормиа и выполнили санацию дыхательных путей», – рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.
Сейчас маленького пациента уже выписали домой.
Врачи посоветовали немедленно вызывать скорую, если ребёнок проглотил или вдохнул инородное тело. Чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем ниже риск развития осложнений.