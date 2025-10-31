В Центре Рошаля из бронха малыша извлекли орех и предотвратили пневмонию

31 октября 2025, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли орех из бронха годовалого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Малыш подавился во время еды. С высокой температурой и сильным кашлем его экстренно доставили в клинику в Красногорске. При проведении бронхоскопии врачи заметили инородное тело в дыхательных путях малыша. Оно вызвало нарастающее воспаление и грозило развитием пневмонии.

«Орех полностью перекрыл просвет промежуточного бронха. Такое состояние могло привести к дыхательной недостаточности и тяжёлому воспалению лёгкого. Учитывая риски, мы аккуратно извлекли инородное тело с помощью корзинки Дормиа и выполнили санацию дыхательных путей», – рассказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.