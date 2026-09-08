К 80% услуг на госпортале Подмосковья подключили ИИ
«Умные сервисы» на основе искусственного интеллекта подключили к 367 услугам из 442, размещённых на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
ИИ распознаёт сканы прикреплённых к заявкам документов и если обнаруживает, что файл не соответствует требованиям, сразу предупреждает об этом заявителя. Благодаря этой опции пользователь может исправить всё до отправки и таким образом избежать отказа в получении услуги.
«С начала 2026 года искусственный интеллект подключили ещё к 52 услугам, среди них 20 социальных: выплаты на питание, экстренная соцпомощь, субсидии на ЖКУ — там, где любая ошибка в документах может затянуть получение помощи», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Она добавила, что нейросеть умеет распознавать 884 вида документов. В этом году ИИ-проверку прошли уже свыше шести с половиной миллионов файлов в 3,2 млн заявлений.