К 80% услуг на госпортале Подмосковья подключили ИИ

08 сентября 2026, 10:21

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

«Умные сервисы» на основе искусственного интеллекта подключили к 367 услугам из 442, размещённых на госпортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





ИИ распознаёт сканы прикреплённых к заявкам документов и если обнаруживает, что файл не соответствует требованиям, сразу предупреждает об этом заявителя. Благодаря этой опции пользователь может исправить всё до отправки и таким образом избежать отказа в получении услуги.





«С начала 2026 года искусственный интеллект подключили ещё к 52 услугам, среди них 20 социальных: выплаты на питание, экстренная соцпомощь, субсидии на ЖКУ — там, где любая ошибка в документах может затянуть получение помощи», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.