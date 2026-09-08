В Мытищах поставили на кадастровый учёт новостройку на 1254 квартиры

08 сентября 2026, 09:50

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 1 254 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» на территории округа Мытищи, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.



