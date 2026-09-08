В Мытищах поставили на кадастровый учёт новостройку на 1254 квартиры
Дом на 1 254 квартиры, построенный в составе жилого комплекса «Мытищи Парк» на территории округа Мытищи, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
Общая площадь квартир в новостройке составляет 53 700 квадратных метров. Жильё представлено в различных планировках — от студий до четырёхкомнатных. На первом этаже есть помещение для хранения колясок и велосипедов, а на подвальном — 452 кладовые.«Официальный адрес новостройки: Московская область, Мытищи, 1-й Стрелковый переулок, дом №5Б. Кадастровый номер: 50:12:0101302:10915», — говорится в сообщении.