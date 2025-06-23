К благоустройству подмосковных пляжей могут подключить инвесторов

23 июня 2025, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Московской области запускают проект «Пляжи Подмосковья». Инвесторам будут предоставлять земельные участки без проведения конкурсных процедур для создания пляжных зон и их комплексного благоустройства. Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«На территории региона сейчас расположено 164 обустроенных пляжа. Но помимо официальных зон отдыха, возникают стихийные места для купания, так называемые дикие пляжи. Сегодня их общее количество достигает 184. Проблема таких территорий – в отсутствии инфраструктуры, ответственного лица и мер безопасности. Поэтому предлагаем передать такие объекты частным инвесторам для обустройства развития», – сказала Зиновьева на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.