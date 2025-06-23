К благоустройству подмосковных пляжей могут подключить инвесторов
Власти Московской области запускают проект «Пляжи Подмосковья». Инвесторам будут предоставлять земельные участки без проведения конкурсных процедур для создания пляжных зон и их комплексного благоустройства. Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На территории региона сейчас расположено 164 обустроенных пляжа. Но помимо официальных зон отдыха, возникают стихийные места для купания, так называемые дикие пляжи. Сегодня их общее количество достигает 184. Проблема таких территорий – в отсутствии инфраструктуры, ответственного лица и мер безопасности. Поэтому предлагаем передать такие объекты частным инвесторам для обустройства развития», – сказала Зиновьева на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.В рамках инициативы предлагается предоставлять землю инвесторам без проведения торгов рядом с благоустроенными пляжами или на территории необустроенных зон отдыха. Требования следующие: минимальный уровень инвестиций – от 40 млн рублей, создание не менее 10 рабочих мест, срок аренды – 25 лет без права выкупа. При этом инвестор может выбирать концепцию проекта без каких-либо ограничений.
В рамках пилота намечено благоустройство берега реки Банька в Красногорске общей площадью 12 тыс. кв. м. Потенциальные инвесторы уже выбраны.
После благоустройства на объекте появятся спасательные посты, туалеты, раздевалки, душевые и парковка. Посетителям будут доступны шезлонги, прокат бунгало, семейные зоны отдыха, спортивная и детская площадки, бассейны, а также вечерние киносеансы на большом экране прямо на берегу водоема. Будет создана зона кафе.
По словам Зиновьевой, сейчас проект находится на финальной стадии подготовки.