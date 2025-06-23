В МЧС Подмосковья отметили отсутствие гибели людей на оборудованных пляжах
Основные усилия подмосковных спасателей этим летом направлены на безопасное прохождение купального сезона.
Об этом рассказал в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.
«Традиционно купальный сезон в нашем регионе складывается непросто. Если взять статистику последних лет, то в среднем за три летних месяца гибнет около 150 человек. При этом наибольшее количество погибших – в округах Богородский, Раменский, Солнечногорск и Воскресенск. По статистике, восемь из 120 погибших – мужчины, а каждый десятый – ребёнок. Порядка 50% – жители нашего региона», – уточнил Павлов.По его словам, основные причины гибели людей на воде остаются прежними.
«Это купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. А детская гибель обусловлена оставлением несовершеннолетних без присмотра взрослых. В текущем купальном сезоне показатель гибели снижен на треть по сравнению с прошлым годом. Но, к сожалению, допущена гибель на водоёмах детей. Всего погиб 21 человек, среди них трое несовершеннолетних. Типичные места гибели людей – так называемые дикие пляжи», – добавил начальник подмосковного главка МЧС.На контроле ведомства – три категории объектов у воды: оборудованные пляжи, места отдыха у воды без купания и дикие пляжи.
«На оборудованных пляжах за последние годы гибели людей не зафиксировано. Здесь существует прямая закономерность: чем больше для населения оборудованных пляжей в зоне прямой доступности, куда не надо ехать за несколько километров, тем безопаснее обстановка на воде. Проведённые мероприятия уже позволили увеличить число оборудованных пляжей в регионе до 79. Ещё два будут открыты до 1 июля. Итого пляжи есть в 32 округах», – поделился статистикой Павлов.Дополнительно определено 15 мест у водоёмов, где планируют оборудовать пляжи. По мнению Павлова, они будут очень востребованы у населения. Уже начались мероприятия по их подготовке.
«Особенную озабоченность вызывают стихийные места купания. Мы взяли на учёт 184 таких места. Их патрулируют сотрудники Мособлпожспаса и представители местных администраций. Там проводят беседы с населением», – отметил Алексей Павлов.Он добавил, что в Московской области выставлено около 1 тыс. табличек с предупреждениями о запрете купания.