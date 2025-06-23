Воробьёв поручил обеспечить комфорт и безопасность на подмосковных пляжах

23 июня 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Инфраструктура мест отдыха у воды в Подмосковье должна соответствовать самым высоким стандартам. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании с областным правительством и главами округов, посвящённом благоустройству пляжей и безопасности отдыхающих.







«Пляжные зоны отдыха, безопасность – это, безусловно, важно. Сейчас не та погода, но через пару недель мы увидим большой наплыв людей. На берегу водоёмов и в парках, особенно в летний сезон, в выходные, их всегда много. Организация мест отдыха у воды имеет свою специфику. Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание на всё, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты – всё это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии весь летний сезон», – сказал Воробьёв.