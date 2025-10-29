В Лотошине наградили лучших участников волонтёрского движения
В подростково-молодёжном центре «Вместе» прошло торжественное мероприятие ко Дню добровольца Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
На праздновании собрались «Волонтёры Подмосковья», представители «Молодой гвардии», добровольцы «Движения Первых» и другие. Отличившимся участникам движения вручили награды. В волонтёрском движении округа задействованы не менее двух тысяч человек.
«У нас только полторы тысячи молодых волонтёров. Кроме того, в движении участвуют люди серебряного возраста. Наши добровольцы активно заявили о себе в период пандемии, а с начала СВО движение в округе стало массовым. В волонтёрах состоят люди разных возрастов – и молодые, и взрослые, и пожилые. Волонтёрство – это то, что по-настоящему объединяет людей, ведёт их дорогою добра», – отметил председатель Совета депутатов округа Алексей Куликов.День добровольца Московской области отмечается 29 октября. Его учредили в 2017-м. Региональное движение «Волонтёры Подмосковья» начало работу в 2020 году, объединив добровольческие, общественные и молодёжные организации. Сегодня движение насчитывает около 60 тысяч активистов.