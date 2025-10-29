В Лотошине наградили лучших участников волонтёрского движения

29 октября 2025, 10:19

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

В подростково-молодёжном центре «Вместе» прошло торжественное мероприятие ко Дню добровольца Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





На праздновании собрались «Волонтёры Подмосковья», представители «Молодой гвардии», добровольцы «Движения Первых» и другие. Отличившимся участникам движения вручили награды. В волонтёрском движении округа задействованы не менее двух тысяч человек.



Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино





«У нас только полторы тысячи молодых волонтёров. Кроме того, в движении участвуют люди серебряного возраста. Наши добровольцы активно заявили о себе в период пандемии, а с начала СВО движение в округе стало массовым. В волонтёрах состоят люди разных возрастов – и молодые, и взрослые, и пожилые. Волонтёрство – это то, что по-настоящему объединяет людей, ведёт их дорогою добра», – отметил председатель Совета депутатов округа Алексей Куликов.