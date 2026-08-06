К контролю за использованием земель в Подмосковье привлекли ИИ-патруль
Нейросетевой мониторинг — ИИ-патруль — ввели в этом году в Московской области для контроля за состоянием земельных участков и использованием их по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Тему земельного контроля обсудили на выездном совещании Комитета регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Мероприятие состоялось в Балашихе.
«Балашиха является одним из лидеров Московской области по устранению случаев нецелевого использования земельных участков за 2025-2026 годы. При обнаружении нарушения владельцы земли получают инструкции по его устранению. Это позволяет вернуть ситуацию в правовое поле и добиться того, чтобы земля приносила пользу экономике и обществу», — отметил председатель Комитета Владимир Шапкин.ИИ-патруль, помогающий муниципальным земельным инспекторам выявлять нарушения, сначала ввели в качестве пилотного проекта в Можайском округе. Затем к эксперименту подключились ещё 11 муниципалитетов.
По расчётам Минмособлимущества, использование искусственного интеллекта позволит в два раза увеличить число проверяемых участков — с 200 тысяч до 400 тысяч в год.