В Реутове 8 августа проведут выездную диспансеризацию
Выездную диспансеризацию организуют на базе Центра культуры и искусств в Реутове в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентов ждут на проверку здоровья с 10:00 до 13:00.
«Возьмите с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и хорошее настроение», — сказал заведующий городской поликлиникой №2 Александр Пахомов.Единый день диспансеризации проведут в этот день и в самой поликлинике №2. Приём будет открыт с 9:00 до 15:00.
Центр культуры и искусств расположен по адресу: улица Южная, дом №5. Адрес поликлиники №2 — Юбилейный проспект, дом №80.
За один выходной день жители города смогут пройти нескольких врачей и сдать необходимые анализы.