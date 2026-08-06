В Реутове 8 августа проведут выездную диспансеризацию

06 августа 2026, 09:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную диспансеризацию организуют на базе Центра культуры и искусств в Реутове в субботу, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентов ждут на проверку здоровья с 10:00 до 13:00.





«Возьмите с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и хорошее настроение», — сказал заведующий городской поликлиникой №2 Александр Пахомов.