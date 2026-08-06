В Жуковском приступили к сносу аварийного дома на 16 квартир

06 августа 2026, 10:59

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный дом с 16 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице Мичурина в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Кирпичный дом с деревянными перекрытиями построили 76 лет назад. Его общая площадь составляет около 690 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.