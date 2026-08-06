В Жуковском приступили к сносу аварийного дома на 16 квартир
Двухэтажный дом с 16 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить на улице Мичурина в Жуковском. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Кирпичный дом с деревянными перекрытиями построили 76 лет назад. Его общая площадь составляет около 690 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень износа конструкций. Здание признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить демонтаж планируют до конца августа.
Всего на территории округа Жуковский выявили 27 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 23 проблемных объекта уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.