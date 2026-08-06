В Подмосковье с начала года провели более трёх млн телемедицинских консультаций
Свыше трёх миллионов онлайн-консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
На телемедицинском приёме можно обсудить со специалистом результаты диспансеризации, исследований и анализов, получить корректировку терапии, продлить электронный рецепт на льготные медикаменты и закрыть бюллетень.
«Из более чем трёх миллионов телемедицинских консультаций этого года 2,2 млн врачи Московской области провели для взрослых пациентов, а свыше 800 тысяч — для детей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Он добавил, что в настоящее время в регионе работают 15 телемедицинских центров. Они делают медпомощь ещё более доступной жителям и помогают разгрузить поликлиники.