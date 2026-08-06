В Подмосковье с начала года провели более трёх млн телемедицинских консультаций

06 августа 2026, 11:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх миллионов онлайн-консультаций провели врачи Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





На телемедицинском приёме можно обсудить со специалистом результаты диспансеризации, исследований и анализов, получить корректировку терапии, продлить электронный рецепт на льготные медикаменты и закрыть бюллетень.





«Из более чем трёх миллионов телемедицинских консультаций этого года 2,2 млн врачи Московской области провели для взрослых пациентов, а свыше 800 тысяч — для детей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.