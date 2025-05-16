Заболеваний клещевым энцефалитом в Подмосковье не зарегистрировано

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Количество обращений в медицинские организации Подмосковья из-за укусов клещей в этом году не превышает среднемноголетнего уровня. сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«К 14 мая зарегистрировано порядка 2,5 тыс. обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Это не превышает среднемноголетний уровень. Для профилактики клещевого энцефалита привиты более 8 тыс. человек, в том числе свыше 2,5 тыс. детей», – уточнили в ведомстве.Там добавили, что проведены акарицидные обработки на площади свыше 1,5 тыс. га. В планах на этот год – обработки на площади около 5 тыс. га.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в Подмосковье зарегистрировано не было.
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Лора Луганская