К медицинскому чат-боту Подмосковья подключились ещё 20 тыс. человек

11 июня 2025, 11:58

Более 20 тысяч жителей Московской области присоединились к цифровому медицинскому сервису «Денис» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Чат-бот «Денис» помогает пользователям в сфере здравоохранения Подмосковья. Он может записать человека к врачу, на прививку, на диспансеризацию, оформит вызов доктора на дом и пр. «Денис» также может подсказать, ка какому именно специалисту стоит записаться на приём: для этого нужно перечислить свои жалобы на здоровье и ответить на вопросы чат-бота», — говорится в сообщении.

