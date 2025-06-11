К медицинскому чат-боту Подмосковья подключились ещё 20 тыс. человек
Более 20 тысяч жителей Московской области присоединились к цифровому медицинскому сервису «Денис» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Для того, чтобы воспользоваться услугами «Дениса», нужно пройти по ссылке, а после запуска указать свой телефон, дату рождения и номер полиса обязательного медицинского страхования.«Чат-бот «Денис» помогает пользователям в сфере здравоохранения Подмосковья. Он может записать человека к врачу, на прививку, на диспансеризацию, оформит вызов доктора на дом и пр. «Денис» также может подсказать, ка какому именно специалисту стоит записаться на приём: для этого нужно перечислить свои жалобы на здоровье и ответить на вопросы чат-бота», — говорится в сообщении.
Чат-бот был запущен в 2022 году, сейчас им пользуется уже свыше 161 тысячи человек.