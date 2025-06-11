Россиянка заразилась менингитом после употребления зараженного листериями стейка
Менингитом заразилась россиянка после употребления в пищу зараженного листериями стейка и немытых фруктов. Как пишет SHOT, листерии живут в загрязненных продуктах.
Сначала женщина почувствовала слабость, головокружение и головную боль, но не придала симптомам значения. Позже появилась высокая температура, светобоязнь, рвота и гипоксия. Затем гражданке стало тяжело ходить, у нее ухудшилось зрение.
Медики диагностировали листерии, пациентка призналась, часто ела мясо слабой прожарки, а фрукты мыла не всегда. Листерию можно получить, употребляя сырое мясо, непастеризованные сыр или молоко, фрукты и овощи. Бактерия может стать причиной менингита, энцефалита, листериоза, поразив центральную нервную систему.
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