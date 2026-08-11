В Можайске 13 августа проведут выездную донорскую акцию

11 августа 2026, 11:11

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Можайске в четверг, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мероприятие будет проходить с девяти утра до полудня во дворце спорта «Багратион». Принять в нём участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Предварительная запись не потребуется.





«Такие выездные акции дают возможность жителям региона сдать кровь прямо в своем городе, не выезжая в Москву», — сказала и.о. заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Светлана Кошелева.