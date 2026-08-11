В Можайске 13 августа проведут выездную донорскую акцию
Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Можайске в четверг, 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятие будет проходить с девяти утра до полудня во дворце спорта «Багратион». Принять в нём участие смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. Предварительная запись не потребуется.
«Такие выездные акции дают возможность жителям региона сдать кровь прямо в своем городе, не выезжая в Москву», — сказала и.о. заведующего отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Светлана Кошелева.Донорам положена выплата на питание в размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха.