К пилотному проекту трансформации присоединились 50 подмосковных домов культуры

16 июля 2025, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье реализуют проект трансформации 50 домов культуры. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Задача – сделать ДК более современными и доступными для жителей разных возрастов.





Во всех участвующих в пилотном проекте домах культуры внедряют единый фирменный стиль оформления, запускают новые онлайн-сервисы и технологии, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» – принципиально иной подход к организации пространства наших домов культуры. Нам важно, чтобы они не простаивали, и каждый, у кого есть желание заниматься, репетировать, мог бы делать это в удобное время. Для этого мы запустили онлайн-сервис. Он позволяет выбрать подходящий дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс. При этом не нужно брать с собой музыкальные инструменты или аудиооборудование – всё есть в наших ДК», – пояснил глава региона.

«А следить за порядком помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности, это ещё и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте – 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всём Подмосковье. У творческих людей должно быть больше возможностей для самореализации», – отметил губернатор.