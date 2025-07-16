К пилотному проекту трансформации присоединились 50 подмосковных домов культуры
В Подмосковье реализуют проект трансформации 50 домов культуры. Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Задача – сделать ДК более современными и доступными для жителей разных возрастов.
Во всех участвующих в пилотном проекте домах культуры внедряют единый фирменный стиль оформления, запускают новые онлайн-сервисы и технологии, в том числе камеры с искусственным интеллектом.
«Умный ДК» – принципиально иной подход к организации пространства наших домов культуры. Нам важно, чтобы они не простаивали, и каждый, у кого есть желание заниматься, репетировать, мог бы делать это в удобное время. Для этого мы запустили онлайн-сервис. Он позволяет выбрать подходящий дом культуры, забронировать, к примеру, музыкальную студию, сцену или акустический класс. При этом не нужно брать с собой музыкальные инструменты или аудиооборудование – всё есть в наших ДК», – пояснил глава региона.По словам Воробьёва, «Умный ДК» – это ещё и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету или перекусить.
«А следить за порядком помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности, это ещё и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте – 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всём Подмосковье. У творческих людей должно быть больше возможностей для самореализации», – отметил губернатор.В рамках проекта «Умный ДК» запущен новый цифровой сервис «Открытый ДК». Теперь все желающие могут онлайн забронировать зал, мастерскую, студию, сцену для проведения собственного мероприятия – репетиции, концерта, мастер-класса или фотосессии. Для этого нужно зайти в указанный раздел на портале «Дома культуры Подмосковья», выбрать удобный ДК, тип помещения и временной интервал. Можно также подобрать оборудование – от света и звука до музыкальных инструментов и проекторов.
Доступны и такие дополнительные услуги, как помощь в организации, техническое сопровождение, звукозапись. Всего можно выбрать уже более 1,5 тыс. временных слотов в 250 помещениях.
Благодаря сервису «Открытый ДК» энтузиасты из Волоколамска организовали в Центре культуры и творчества «Родники» мастер-класс по основам дефиле и сценического самовыражения. А в Щёлкове студенты театрального вуза забронировали малый зал Центрального дворца культуры и смогли отрепетировать перед экзаменом свой спектакль.
В рамках проекта идёт наполнение недостающей инфраструктурой – это бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты и кафе. Все навигационные элементы – указатели, таблички, афиши, вывески – выполнены в едином стиле.
В рамках трансформации в учреждениях культуры устанавливают и умные камеры. ИИ считает число посетителей, анализирует маршруты их передвижения, выявляет скопления, показывает, какие помещения перегружены и в какое время. Это позволяет вносить коррективы в работу учреждения, выстраивать расписание так, чтобы было удобно всем.
Сейчас камеры установлены в шести «умных ДК», а до конца октября ими оснастят каждый из 50.