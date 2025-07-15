Волонтёры Химок получили благодарственные письма губернатора Подмосковья
Благодарственные письма от губернатора Московской области Андрея Воробьёва вручили волонтёрам городского округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Вручение состоялось в рамках масштабного областного фестиваля, посвящённого пятилетию движения «Волонтёры Подмосковья».
«Благодарственными письмами отметили химкинских волонтёров Анну Прибылову и Анну Тишкину», — говорится в сообщении.Всего в состав химкинского отделения движения «Волонтёры Подмосковья» входят свыше 3 тысяч человек. За год они организовали более 500 мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций и помощь в организации различных мероприятий. Кроме того, волонтёры могут рассчитывать на консультационную, методическую и информационную поддержку региона. Побробная информация об этом размещена по ссылке.