Воробьёв рассказал молодым учёным в Дубне о решении жилищных вопросов

15 июля 2025, 17:12

оригинал Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства ​МО)

Задача властей Подмосковья – поддерживать науку и создавать достойные условия для тех, кто ею занимается. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на встрече с молодыми учеными Объединённого института ядерных исследований в Дубне.





На встрече собрались те, кто получил сертификат на покупку жилья по региональной программе «Социальная ипотека». Многие приехали в Подмосковье из других регионов.



Молодые специалисты занимаются одним из ключевых направлений работы ОИЯИ – мегасайнс-проектом NICA.

«Директор института Григорий Владимирович Трубников, рассказывая о своей команде – академиках, учёных, – особый акцент делает на молодых специалистах. Для их привлечения нужно создавать условия, чтобы мы могли рассчитывать на практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые творят», – обратился губернатор к сотрудникам ОИЯИ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Я приехала в институт в первый раз в 2017 году на преддипломную практику. Мне здесь очень понравилось, и после окончания университета в Екатеринбурге я в 2019-м вместе с супругом перебрались в Подмосковье. В 2022 году получили социальную ипотеку для молодых учёных и приобрели квартиру в Дубне», – рассказала младший научный сотрудник лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Мария Петрова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«Кроме высокой науки, есть житейские вопросы. Всё это мы эффективно решаем с командой губернатора. В частности, в области действует замечательная программа социальной ипотеки для молодых учёных. Из 400 выданных сертификатов около 80, то есть одну пятую, получили сотрудники нашего института. Ребята в основном из других регионов, а кто-то даже из других стран», – рассказал директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.