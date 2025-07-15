Воробьёв рассказал молодым учёным в Дубне о решении жилищных вопросов
Задача властей Подмосковья – поддерживать науку и создавать достойные условия для тех, кто ею занимается. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв на встрече с молодыми учеными Объединённого института ядерных исследований в Дубне.
На встрече собрались те, кто получил сертификат на покупку жилья по региональной программе «Социальная ипотека». Многие приехали в Подмосковье из других регионов.
Молодые специалисты занимаются одним из ключевых направлений работы ОИЯИ – мегасайнс-проектом NICA.
«Директор института Григорий Владимирович Трубников, рассказывая о своей команде – академиках, учёных, – особый акцент делает на молодых специалистах. Для их привлечения нужно создавать условия, чтобы мы могли рассчитывать на практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые творят», – обратился губернатор к сотрудникам ОИЯИ.За 10 лет жилищные сертификаты по государственной программе Московской области «Социальная ипотека» получили более 400 молодых учёных и специалистов, в том числе 89 – из Дубны.
«Я приехала в институт в первый раз в 2017 году на преддипломную практику. Мне здесь очень понравилось, и после окончания университета в Екатеринбурге я в 2019-м вместе с супругом перебрались в Подмосковье. В 2022 году получили социальную ипотеку для молодых учёных и приобрели квартиру в Дубне», – рассказала младший научный сотрудник лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Мария Петрова.Она назвала это огромной поддержкой, так как своё жилье – это определенный уровень уверенности в завтрашнем дне.
Кроме того, ежегодно молодым учёным и специалистам присуждается Губернаторская премия в 700 тыс. рублей за выдающиеся результаты в приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и техники. С 2012 года получено 190 премий, 21 из них – молодыми учеными и авторскими коллективами из Дубны.
«Кроме высокой науки, есть житейские вопросы. Всё это мы эффективно решаем с командой губернатора. В частности, в области действует замечательная программа социальной ипотеки для молодых учёных. Из 400 выданных сертификатов около 80, то есть одну пятую, получили сотрудники нашего института. Ребята в основном из других регионов, а кто-то даже из других стран», – рассказал директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников.Московская область выдаёт гранты в размере 10 млн рублей на развитие научных и инновационных проектов. Более чем за 10 лет регион поддержал 109 проектов. 24 гранта на 181 млн рублей получили организации Дубны.
Кроме того, ежегодно присуждается отдельная премия Губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов в приоритетных для региона направлениях. За пять лет её были удостоены 50 организаций, в том числе семь – из Дубны.
В ОИЯИ работают около 5,1 тыс. человек. Участники встречи поблагодарили губернатора за то, что Московская область поддерживает учёных, создаёт для них комфортные условия труда и жизни.
NICA – это уникальный отечественный коллайдер, который позволяет проводить исследования в области физики высоких энергий, медицины и пучковой терапии, радиобиологии, электроники, исследований для программ Роскосмоса, создания новых безопасных источников энергии и криогенной техники. Задача проекта – изучение материи, из которой состояла Вселенная в первые микросекунды после Большого взрыва, произошедшего около 13 млрд лет назад.
Международное сотрудничество ОИЯИ охватывает более 800 научных центров и университетов 62 стран. В научных программах Объединенного института ядерных исследований участвуют более 260 организаций из 10 стран СНГ. В России партнёрами института являются 170 исследовательских центров, университетов и предприятий 55 городов.