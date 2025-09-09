В Подмосковье полицейские задержали голого мужчину на улице
В Подмосковье полиция задержала мужчину, который разгуливал по улице абсолютно голым. Об этом сообщает издание «Подмосковье Сегодня».
Как сообщают очевидцы, мужчина вышел из дома в Ступино, где расположен мини-хостел, после чего начал прогуливаться по улице без одежды. Один из свидетелей снял происходящее на видео. На представленных кадрах видно, как мужчина в одних носках пытается вскрыть чужие автомобили, а затем вовсе ложится на асфальт.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали мужчину, который пытался оказать сопротивление. Обстоятельства произошедшего и личность нарушителя устанавливаются.
