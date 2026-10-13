Жительница Видного попалась на мошенничестве при покупке люстры
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
42-летнюю жительницу Видного задержали сотрудники вневедомственной охраны по подозрению в подмене ценников в магазине. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из строительного гипермаркета, расположенного на Варшавском шоссе в посёлке Битца Ленинского округа.
«На месте прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что покупательница переклеила штрихкод с дешёвой люстры на премиальную, стоившую в двадцать раз дороже, и попыталась пробить на кассе дорогой товар по низкой цене. Но эти манипуляции заметила охрана магазина по камерам видеонаблюдения и нажала тревожную кнопку», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали женщину и доставили её в полицию для дальнейшего разбирательства.