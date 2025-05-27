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К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 4,2 тыс. камер

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

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Свыше 4,2 тыс. камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области с начала текущего года. Теперь общее число камер превышает 153 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Видеокамеры «Безопасного региона» устанавливают на подъездах многоквартирных домов, в общественном транспорте, в парках, у магазинов, на дорогах и перекрёстках, а также рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и в других общественных местах», — говорится в сообщении.
Система «Безопасный регион» помогает следить за порядком в Подмосковье, выявлять и предупреждать различные правонарушения. В систему интегрирован искусственный интеллект, который позволяет следить за чистотой во дворах, выявляет незаконную торговлю и бездомных животных.

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В одинцовском ЖК «Рублёвский Квартал» ввели в эксплуатацию два дома
27 мая 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Две новостройки на 614 квартир в составе жилого комплекса «Рублёвский Квартал» в селе Лайково Одинцовского округа получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В эксплуатацию введены корпуса №58 и №59 второй очереди строительства. Это здания высотой от трёх до восьми этажей, там расположены 614 квартир общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Квартиры в разных форматах — от студий до четырёхкомнатных. Все они будут передаваться собственникам с чистовой отделкой», — говорится в сообщении.
Вход в подъезды расположен на уровне земли. В холлах есть помещения для хранения велосипедов и колясок. А на первом этаже домов находятся индивидуальные кладовые.

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Росгвардейцы задержали в Раменском мужчину с мефедроном
27 мая 2025, 10:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Раменском 30-летнего местного жителя со свёртками с наркотиками, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии проезжал по лице Железнодорожная. Сотрудники обратили внимание на подозрительного мужчину, который, заметив служебную машину, выкинул что-то в кусты. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки документов, и в ходе беседы он признался, что попытался избавиться от свёртков с наркотиками, которые распространяются через тайники-«закладки», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что вещество в свёртках является мефедроном. Общая масса наркотика составила 9,9 грамма. Против мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 мая составила пять баллов
27 мая 2025, 10:01

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 27 мая. Основные заторы отмечаются на двух федеральных трассах и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона машин, что на два с половиной процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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Жителя Люберец будут судить за серию краж элитного алкоголя из магазинов
27 мая 2025, 09:51

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Полиция завершила расследование в отношении проживающего в Люберцах 25-летнего уроженца Астраханской области, который крал спиртные напитки из магазинов в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что молодой человек приезжал по вечерам в Лобню на электричке, искал в интернете адреса магазинов с алкогольной продукцией и шёл туда. В магазине он подходил к витрине с элитным алкоголем, прятал под куртку одну или несколько бутылок и скрывался. Похищенное злоумышленник продавал по сниженной цене прохожим и пассажирам электрички по пути домой», — говорится в сообщении.
Всего на счету злоумышленника семь таких ходок. Общая сумма ущерба, причинённого магазинам, составила свыше 125 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Лобненский суд.

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Жителей Подмосковья приглашают стать волонтёрами «Интервидения»
27 мая 2025, 09:36

Фото: сайт Добро.рф

Открыт приём заявок на волонтёрское участие в организации и проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение», который будет проходить 20 сентября на площадке «Live Арена» Сколкове. Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как «Интервидение», пройдёт в Подмосковье. (...) Одна из ответственных задач сейчас – формирование волонтерского корпуса», — цитируются в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Подать заявку на работу волонтёром на конкурсе может любой желающий житель Москвы и Подмосковья старше лет, имеющий волонтёрский опыт на крупных проектах. Кроме того, на некоторых направлениях работ потребуется знание одного или нескольких иностранных языков.

Заявки принимаются на портале Добро.рф. После отбора будущих волонтёров ждёт курс обучения. Всех волонтёров обеспечат фирменной экипировкой, питанием во время смен и подарят сувениры. После мероприятия участники получат верифицированные волонтерские часы на платформе Добро.рф, а также благодарственные письма.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёрской деятельности. Он включает в себя страхование жизни и здоровья на время проведения мероприятий, выплату грантов, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом — по ссылке.

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