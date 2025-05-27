К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 4,2 тыс. камер

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 4,2 тыс. камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области с начала текущего года. Теперь общее число камер превышает 153 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Видеокамеры «Безопасного региона» устанавливают на подъездах многоквартирных домов, в общественном транспорте, в парках, у магазинов, на дорогах и перекрёстках, а также рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и в других общественных местах», — говорится в сообщении.Система «Безопасный регион» помогает следить за порядком в Подмосковье, выявлять и предупреждать различные правонарушения. В систему интегрирован искусственный интеллект, который позволяет следить за чистотой во дворах, выявляет незаконную торговлю и бездомных животных.
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Лев Каштанов