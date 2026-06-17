В Подмосковье за неделю устранили около 270 канализационных засоров

17 июня 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

267 засоров на канализационных сетях устранили в Подмосковье за неделю аварийные бригады Мосводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Дополнительную нагрузку на системы водоотведения создали сильные дожди, из-за которых в трубы нанесло песок, листву, ветки и грязь с улиц. При этом главной причиной засоров остаётся человеческий фактор — использование канализации для смывания непригодных для этого предметов.





«Ни влажные салфетки, ни тряпки в канализации не растворяются. На них налипают жиры, волосы и другой мусор. В результате образуется плотная волокнистая пробка. Ежедневно специалисты извлекают из труб десятки килограммов таких пробок», — говорится в сообщении.