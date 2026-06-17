В Балашихе предложили сделать дополнительные выезды на трассу ЮЛА
Новые съезды на Южно-Лыткаринскую трассу из балашихинского микрорайона Керамик предложили сделать предприниматели округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Меры поддержки бизнеса обсудили в Балашихе на круглом столе «Единой России» по теме: «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития». Предложение по организации съездов высоко оценили все участники.
«Этот проект существенно разгрузит Носовихинское шоссе и значительно улучшит транспортную доступность для 30 тысяч жителей Балашихи. Кроме того, это создаст альтернативные маршруты для выезда на федеральные трассы», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что инициативу внесут в Народную программу «Единой России».