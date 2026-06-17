Достижения.рф

В Балашихе предложили сделать дополнительные выезды на трассу ЮЛА

оригинал Фото: istockphoto.com/i-Stockr

Новые съезды на Южно-Лыткаринскую трассу из балашихинского микрорайона Керамик предложили сделать предприниматели округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.



Меры поддержки бизнеса обсудили в Балашихе на круглом столе «Единой России» по теме: «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития». Предложение по организации съездов высоко оценили все участники.

«Этот проект существенно разгрузит Носовихинское шоссе и значительно улучшит транспортную доступность для 30 тысяч жителей Балашихи. Кроме того, это создаст альтернативные маршруты для выезда на федеральные трассы», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он добавил, что инициативу внесут в Народную программу «Единой России».
Лев Каштанов

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