В Балашихе предложили сделать дополнительные выезды на трассу ЮЛА

17 июня 2026, 15:25

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Новые съезды на Южно-Лыткаринскую трассу из балашихинского микрорайона Керамик предложили сделать предприниматели округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Меры поддержки бизнеса обсудили в Балашихе на круглом столе «Единой России» по теме: «Промышленность и экономика: итоги, перспективы развития». Предложение по организации съездов высоко оценили все участники.





«Этот проект существенно разгрузит Носовихинское шоссе и значительно улучшит транспортную доступность для 30 тысяч жителей Балашихи. Кроме того, это создаст альтернативные маршруты для выезда на федеральные трассы», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.