В Раменском задержали юношу и девушку с 33 свёртками с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Раменском молодого человека и девушку с запасом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Пару, ведущую себя странно, росгвардейцы заметили во время патрулирования улиц. Они обратили внимание на то, что молодые люди, увидев служебную машину, попытались скрыться.
«Девушку и юношу остановили для проверки документов. В ходе разговора с сотрудниками Росгвардии задержанные признались, что у них при себе наркотики», — говорится в сообщении.Росгвардейцы вызвали полицейских-оперативников и те изъяли у задержанных пакет с 33 свёртками с метилэфдроном. Общий вес наркотиков составил более 30 граммов.
