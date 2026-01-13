В Раменском задержали юношу и девушку с 33 свёртками с наркотиками

13 января 2026, 11:03

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Раменском молодого человека и девушку с запасом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Пару, ведущую себя странно, росгвардейцы заметили во время патрулирования улиц. Они обратили внимание на то, что молодые люди, увидев служебную машину, попытались скрыться.





«Девушку и юношу остановили для проверки документов. В ходе разговора с сотрудниками Росгвардии задержанные признались, что у них при себе наркотики», — говорится в сообщении.