В Подмосковье упростили проверку разрешённого вида землепользования
Проверить вид разрешённого использования для участка земли в Московской области стало проще: в соответствующей услуге на региональном госпортале расширили функционал сервиса предзаполнения полей. Об этом сообщает пресс-служба министерства подмосковного госуправления, ИТ и связи.
Подробно о нововведении рассказала глава министерства Надежда Куртяник.
«Теперь к автозаполнению основных характеристик земельного участка после ввода кадастрового номера добавилась проверка текущего вида разрешенного использования. И система сама приведёт его в соответствие классификатору. А если характеристики земельного участка не внесены в базу данных, сервис подскажет пользователю, как действовать дальше», — сказала Надежда Куртяник.Услугой «Установление соответствия вида разрешенного использования земельных участков» могут воспользоваться как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.