В Лосино-Петровском открылся отремонтированный детсад «Ивушка»

13 января 2026, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад «Ивушка», расположенный на улице Гоголя в Лосино-Перовском, открылся после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В рамках капремонта в здании обновили фасад, входную группу, кровлю, все инженерные сети, сантехнику, двери, окна, потолки и полы, модернизировали пищеблок, установили новое оборудование и мебель, а также благоустроили прилегающую территорию.





«Наш садик стал очень ярким и красивым. Мне нравятся новые кровати, игрушки и площадки с классными горками», — поделилась впечатлениями от ремонта воспитанница Саша Свириденко.