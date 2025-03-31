К подмосковному проекту «Открытый стадион» присоединились уже около 490 школьных спортплощадок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье более 500 стадионов из 600, расположенных на территориях школ, к концу года станут доступными для всех. По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в Московской области реализуется региональный проект «Открытый стадион». Жители могут бесплатно тренироваться на школьных спортплощадках, когда там нет уроков.
«Мы запустили проект «Открытый стадион» летом 2021 года, проанализировав загрузку школьных площадок. Оказалось, что в основном они работают днём, когда у детей идут уроки физкультуры. А вечером и летом во время каникул стадионы свободны. При этом в Подмосковье – большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или уличных тренажерах, погонять мяч. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов. В этом году сделаем доступными ещё 36», – сказал Воробьёв.По словам губернатора, проект «Открытый стадион» позволяет любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой – беговыми дорожками, тренажёрами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжнёй или катком.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Особое внимание – безопасности. Поэтому спортплощадки должны быть ограждены от здания школы забором, иметь отдельные входы для жителей и для учащихся, закреплённые футбольные ворота, а также информационные щиты, урны и скамейки.
По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения, в том числе подключённые к системе «Безопасный регион». За тем, что происходит на объекте, следят сотрудники охраны школ. Они должны оперативно реагировать, если посетители нарушают правила поведения.
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Лора Луганская