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К подмосковному проекту «Открытый стадион» присоединились уже около 490 школьных спортплощадок

К проекту «Открытый стадион» присоединились около 490 школьных спортплощадок
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье более 500 стадионов из 600, расположенных на территориях школ, к концу года станут доступными для всех. По инициативе губернатора Андрея Воробьёва в Московской области реализуется региональный проект «Открытый стадион». Жители могут бесплатно тренироваться на школьных спортплощадках, когда там нет уроков.
«Мы запустили проект «Открытый стадион» летом 2021 года, проанализировав загрузку школьных площадок. Оказалось, что в основном они работают днём, когда у детей идут уроки физкультуры. А вечером и летом во время каникул стадионы свободны. При этом в Подмосковье – большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или уличных тренажерах, погонять мяч. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов. В этом году сделаем доступными ещё 36», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, проект «Открытый стадион» позволяет любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой – беговыми дорожками, тренажёрами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой – лыжнёй или катком.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все открытые стадионы соответствуют стандартам. Особое внимание – безопасности. Поэтому спортплощадки должны быть ограждены от здания школы забором, иметь отдельные входы для жителей и для учащихся, закреплённые футбольные ворота, а также информационные щиты, урны и скамейки.

По периметру стадионов устанавливают камеры видеонаблюдения, в том числе подключённые к системе «Безопасный регион». За тем, что происходит на объекте, следят сотрудники охраны школ. Они должны оперативно реагировать, если посетители нарушают правила поведения.

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Стало известно, какими цветами в этом году украсят клумбы в Подольске
31 марта 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В городском округе Подольск этой весной на клумбах распустятся более 120 тыс. тюльпанов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Коммунальщики высадили под зиму 90 тыс. луковиц этих цветов и планируют добавить к ним 32 тыс. саженцев ранней рассады.

Своим цветением порадуют тюльпаны сорта «Триумф» красные с белой и с жёлтой каймой, фиолетовые с белой каймой, снежно-белые и ярко-жёлтые. Увидят горожане нежно-розовые «Попугайный» и «Дарвин», а также розовый с кремовой каймой пионовидный «Колумбус». Когда отцветут первоцветы, специалисты посадят 260 тыс. саженцев летней рассады.
«Летом на общественных территория округа будут цвести также красный и зелёный колеус, миниатюрная красная цинния, махровая петуния, белый, красный и оранжевый тагетес, цинерария, виола и портулак, карликовая георгина «Веселые ребята» и многие другое», – перечислил директор Подольского комбината благоустройства Дмитрий Полежаев.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Как отметили в администрации, для каждой клумбы разработали индивидуальную схему, подобрали цветовое сочетание и оптимальную высоту растений. Поэтому клумбы будут украшены всё теплое время года.

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Социальный статус с начала года получили 350 подмосковных предприятий
31 марта 2025, 16:00

Фото: iStock / mapo

В Подмосковье социальными предприятиями с начала года признано 350 компаний малого и среднего бизнеса. Такое решение приняла межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Подтверждать социальный статус предприятиям нужно каждый год. В этом году в регионе социальными признали уже 350 субъектов МСП. 291 из них подтвердил статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на подмосковном портале РПГУ», – пояснила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Как напомнили в министерстве, социальные предприятия могут подать заявку на субсидию. Старт конкурса запланирован на сентябрь. Узнать о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, можно на инвестиционном портале Московской области.

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В подмосковном Минтрансе призвали мотоциклистов пока не открывать сезон
31 марта 2025, 15:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мотоциклисты начали появляться на дорогах Московской области раньше обычного из-за скорого начала весны и повышения температуры. Также растёт число автомобилей, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По данным министерства, в марте уже произошло четыре ДТП с участием мотоциклистов. Травмы получили четыре человека.
«При увеличении числа транспорта на дорогах и появлении мотоциклистов возможен и рост числа аварий. Начинать мотосезон ещё рано, так как к концу недели ночью синоптики прогнозируют минусовую температуру – до -6°С, а также мокрый снег. Надеемся на благоразумие автомобилистов и байкеров. Соблюдайте правила, смотрите в зеркала, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения», – отметили в пресс-службе.
Там также призвали автомобилистов чаще ориентироваться по зеркалам, помнить, что на дороге может быть байкер. Необходимо заранее убеждаться в безопасности предстоящего манёвра.

Нарушение скоростного режима в ведомстве назвали главной причиной аварий и летальных исходов. Нельзя спешить, нужно строго соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скорость.
«Мотоциклистов призываем не торопиться начинать мотосезон, а дождаться устойчивой плюсовой температура. Лучше пока подготовить мотоцикл и вспомнить навыки вождения. Если всё же вы решили выехать на дорогу, не забывайте надеть экипировку. Не совершайте опасных манёвров и перестроений, соблюдайте скоростной режим», – добавили в ведомстве.
Там напомнили, что на территории Подмосковья размещено более 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые имеют техническую возможность фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами.

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Усовершенствованный пригородный поезд ЭП2ДМ отправился в тестовую поездку
31 марта 2025, 13:59

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Новый поезд ЭП2ДМ вышел в тестовую поездку по Ярославскому направлению МЖД. Ведомство совместно с Дептрансом Москвы и РЖД готовит подвижной состав к обновлению, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Специалисты проверяли в ходе поездки готовность инфраструктуры принимать поезда нового поколения. ЭП2ДМ курсировал без пассажиров, автоматические двери были заблокированы. Тестовая поездка нужна, чтобы проверить, как состав взаимодействует с инфраструктурой. В тестировании участвуют опытные машинисты-инструкторы», – рассказали в министерстве.
ЭП2ДМ – это усовершенствованная модификация пригородного состава ЭП2Д, который начали эксплуатировать в 2023 году. Модель отличают окраска ливреи и маски с добавлением чёрного цвета, увеличенное лобовое стекло в кабине машиниста для лучшего обзора, оранжевые сиденья повышенной комфортности и оригинальный дизайн полок в салоне.

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Историческая победа: подмосковные биатлонисты первенствовали в командном рейтинге сезона
Подмосковные биатлонисты заняли первое место в командном рейтинге сезона
31 марта 2025, 13:47

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Подмосковья стала победителем общекомандного зачёта Союза биатлонистов России по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Историческая победа Подмосковья: наша сборная по биатлону впервые в своей истории победила в общекомандном зачёте регионов России по итогам сезона! Благодарю нашу областную федерацию, спортсменов и тренеров за яркий сезон и отличное его завершение. Так держать», – сказал министр спорта региона Дмитрий Абарёнов.
Второе место заняла сборная Тюменской области, третье – представители Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителя командного зачёта определяли по результатам 19 дисциплин сезона у мужчин и женщин. Учитывались результаты чемпионата России по летнему биатлону в Красноярске, чемпионата страны в Ижевске, Дёмине, Тюмени и Ханты-Мансийске, а также результаты этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Ижевске, Рязани, Дёмине и Златоусте.

На чемпионате России в Ханты-Мансийске сборная Московской области достигла сразу двух исторических результатов. Женская команда в составе Анастасии Зыряновой, Полины Шевниной, Анастасии Халили и Кристины Резцовой завоевала золото в эстафете 4 по 6 км. Для Подмосковья эта победа в национальном чемпионате стала первой в истории.

А в эстафете мужчин 4 по 7,5 команда Московской области заняла третье место в зачёте чемпионата России. Призёрами стали Денис Иродов, Роман Сурнев, Кирилл Стрельцов и Алексей Зубарев. Ранее мужская подмосковная сборная никогда не занимала призового места на чемпионатах страны.
«Сегодня великий день для сборной Московской области по биатлону – сразу три исторических события за день! Впервые в истории мы выиграли общекомандный зачёт сборных регионов. Интрига сохранялась до последней гонки. И лишь по результатам последней мужской эстафеты сезона решилась судьба командного рейтинга. Такого не было никогда в истории – обычно победитель был известен задолго до финальных стартов. А мужская эстафетная четвёрка завоевала первую в истории Подмосковья бронзу», – сказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.
Он назвал это выдающимся результатом для всей Московской области и поблагодарил тренеров и спортсменов.

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