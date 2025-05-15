Названы ключевые темы IX Форума проектировщиков Московской области

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
IX Форум проектировщиков Московской области состоится 30 мая в Центральном доме архитектора, о том, какие тему войдут в повестку мероприятия, рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Темой нашего форума в этом году станет изменение масштаба. Мы обсудим, возможно ли создание проектов жилой застройки премиум-класса за границами МКАД и какие новые сценарии культурного программирования территории способны раскрыть потенциал подмосковных городов», — сказала Александра Кузьмина.Она добавила, что участникам форума также расскажут об изменениях, внесённых в областные нормативы градостроительного проектирования и об инновациях в сфере цифровизации отрасли градостроения.
Узнать подробную программу форму и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
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