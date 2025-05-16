Подмосковным сервисом «Градпроработка» с начала года воспользовались 1,5 млн раз

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Около полутора миллионов обращений обработал подмосковный онлайн-сервис «Градпроработка» с начала текущего года, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Сервис «Градпроработка» позволяет мгновенно узнать о виде разрешенного использования земельного участка, наличии или отсутствии градостроительных ограничений, и получить прочую информацию, необходимую для освоения территории.
Сервис «Градпроработка» размещён на Геопортале Подмосковья.
Читайте также:
Названы ключевые темы IX Форума проектировщиков Московской области
Бизнесмены Подмосковья отправили более 800 онлайн-заявок на размещение вывесок
В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков
«Мы непрерывно совершенствуем этот сервис, интегрируя передовые цифровые решения для максимального удобства пользователей. Благодаря этому сложный процесс анализа территории и согласования строительства значительно упрощается», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.Отмечается, что на проверяемый пользователем земельный участок распространяются какие-либо ограничения, сервис автоматически формирует план действий для согласования строительства, включая список необходимых документов и электронные реквизиты ведомств.
Сервис «Градпроработка» размещён на Геопортале Подмосковья.
Читайте также:
Названы ключевые темы IX Форума проектировщиков Московской области
Бизнесмены Подмосковья отправили более 800 онлайн-заявок на размещение вывесок
В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков
Лев Каштанов