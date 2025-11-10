В Подмосковье упростили получение в пользование областного имущества

10 ноября 2025, 09:45

Подать заявку на подмосковном портале госуслуг на получение в безвозмездное пользование муниципального имущества стало проще благодаря новому сервису. Теперь ИИ проводит автоматический анализ объекта недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Подробности рассказала глава министерства Надежда Куртяник.





«Пользователю достаточно ввести кадастровый номер в онлайн-форме заявки, и сервис проверит, есть ли действующий договор на имущество, проводятся ли сейчас сделки, имеются ли права у третьих лиц. Если в результате найдутся основания для отказа, система сразу их укажет», — сказала Надежда Куртяник.

