К сентябрю завершат ремонт второго корпуса Можайского техникума
Во втором корпусе Можайского техникума на улице Мира, 95А идёт капитальный ремонт. Подрядчики уже демонтировали старые конструкции, обновили крышу и возвели новые перегородки. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.
Сейчас строители штукатурят стены, проводят электрику, монтируют системы водоснабжения и канализации, а еще — слаботочные сети видеонаблюдения и пожарной безопасности.
Работы выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». Завершить ремонт планируют к сентябрю 2026 года.
После окончания работ в пятиэтажном здании будут современные мастерские, лаборатории, классы для теории, раздевалки и вспомогательные кабинеты. Корпус оборудуют новой мебелью и современной материально-технической базой, что обеспечит комфортные условия для обучения студентов.
