К сентябрю завершат ремонт второго корпуса Можайского техникума

25 февраля 2026, 13:58

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Во втором корпусе Можайского техникума на улице Мира, 95А идёт капитальный ремонт. Подрядчики уже демонтировали старые конструкции, обновили крышу и возвели новые перегородки. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.