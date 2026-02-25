Капремонт школы №16 в Орехово-Зуеве выполнили на треть
Здание школы №16, расположенное на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В работах заняты около 70 человек, задействована одна единица техники.
«Демонтаж уже завершили, ведутся и общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школе обшей площадью более семи тысяч квадратных метров отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, заменят инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, установят новое оборудование и мебель.
Работы ведутся по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Обновлённое здание должны открыть 1 сентября текущего года.