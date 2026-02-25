Капремонт школы №16 в Орехово-Зуеве выполнили на треть

25 февраля 2026, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №16, расположенное на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта составляет более 33%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В работах заняты около 70 человек, задействована одна единица техники.





«Демонтаж уже завершили, ведутся и общестроительные и отделочные работы», — говорится в сообщении.