В Шатуре расширят производство матрасов
Строительство нового производственно-складского комплекса для фабрики, выпускающей товары для сна под брендом Sonberry, ведётся на территории муниципального округа Шатура. О ходе работ рассказали в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора Московской области.
К действующему производству пристраивают корпус площадью пости десять тысяч квадратных метров. В настоящее время готовность объекта составляет 50%.
«Завершить работы должны в конце текущего года», — говорится в сообщении.Сейчас фабрика Sonberry выпускает около ста наименований различной продукции для сна: матрасов, кроватей, подушек, наматрасников, чехлов и пр. В новом корпусе планируется производить и хранить пружины для матрасов.