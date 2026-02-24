В Шатуре расширят производство матрасов

24 февраля 2026, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство нового производственно-складского комплекса для фабрики, выпускающей товары для сна под брендом Sonberry, ведётся на территории муниципального округа Шатура. О ходе работ рассказали в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора Московской области.





К действующему производству пристраивают корпус площадью пости десять тысяч квадратных метров. В настоящее время готовность объекта составляет 50%.





«Завершить работы должны в конце текущего года», — говорится в сообщении.