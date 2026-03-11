Льготники из Подмосковья получат более 32 тысяч путёвок в санатории

11 марта 2026, 10:11

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 32,5 тыс. путёвок в санатории для людей, принадлежащих к различным льготным категориям, закупят в Московской области на бюджетные средства в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Путёвки получат, в частности, взрослые и дети с инвалидностью, ветераны и пенсионеры.





«Мы планируем приобрести для наших жителей около 32,5 тыс. путёвок, на это выделено более полутора миллиардов рублей», — рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.