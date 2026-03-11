Льготники из Подмосковья получат более 32 тысяч путёвок в санатории
Около 32,5 тыс. путёвок в санатории для людей, принадлежащих к различным льготным категориям, закупят в Московской области на бюджетные средства в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Путёвки получат, в частности, взрослые и дети с инвалидностью, ветераны и пенсионеры.
«Мы планируем приобрести для наших жителей около 32,5 тыс. путёвок, на это выделено более полутора миллиардов рублей», — рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что весь процесс получения путёвки предельно упростил перевод в «цифру»: подать заявку и отслеживать очередь можно через областной портал госуслуг. Для отправки заявки потребуется выписанная терапевтом справка по форме 070/у.